Kars'ta sağanak nedeniyle bir köyde su baskını oldu - Son Dakika

Kars'ta etkili olan sağanak nedeniyle Aynalı köyünde su baskını meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Aynalı köyünde gök gürültülü sağanak nedeniyle yaşanan su baskınında bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.
İhbar üzerine köye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Özel İdaresi, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, evlerin önündeki su birikintilerini iş makineleriyle boşaltmaya başladı.
Vatandaşlar su tahliyesinin ardından ekipler tarafından güvenli bir bölgeye alınacak.
Kaynak: AA
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