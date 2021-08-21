Kars'ta sağanak nedeniyle bir köyde su baskını oldu - Son Dakika

Vatandaşlar su tahliyesinin ardından ekipler tarafından güvenli bir bölgeye alınacak.

İhbar üzerine köye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ), İl Özel İdaresi, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Aynalı köyünde gök gürültülü sağanak nedeniyle yaşanan su baskınında bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.

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