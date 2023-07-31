Kars'ta sağanak ve dolu sonucu iş yeri ve garajları su bastı

Pek çok kent sıcak hava ve neme teslim olmuş durumda. Türkiye'nin en ucunda ise bambaşka bir manzara var. Dün Kars'ta etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, caddeler göle döndü.

RÖGARLAR TIKANDI

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı rögarlar tıkandı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İnönü, Cumhuriyet ve Faikbey caddelerinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İŞ YERLERİ SU ALTINDA KALDI

Kars Belediyesi ekipleri su birikintisinin olduğu yollardaki rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yeri ve garajları da su bastı. Kente sağanak etkisini sürdürüyor.