Kars'ta sağanak ve dolu sonucu iş yeri ve garajları su bastı - Son Dakika
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Kars'ta sağanak ve dolu sonucu iş yeri ve garajları su bastı

01.08.2023 08:24

Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı iş yeri ve garajlar su altında kaldı. Şiddetli yağışın etkisiyle rögarlar tıkandı ve cadde sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, Kars Belediyesi ekipleri su birikintilerini tahliye etmek için çalışmalara başladı. Şiddetli yağışın devam ettiği kentte, iş yerleri ve garajlar su baskınına uğradı.

Pek çok kent sıcak hava ve neme teslim olmuş durumda. Türkiye'nin en ucunda ise bambaşka bir manzara var. Dün Kars'ta etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, caddeler göle döndü.

Kars'ta sağanak ve dolu nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

RÖGARLAR TIKANDI

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı rögarlar tıkandı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İnönü, Cumhuriyet ve Faikbey caddelerinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kars'ta sağanak ve dolu nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

İŞ YERLERİ SU ALTINDA KALDI

Kars Belediyesi ekipleri su birikintisinin olduğu yollardaki rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yeri ve garajları da su bastı. Kente sağanak etkisini sürdürüyor.

Kars'ta sağanak ve dolu nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
Kaynak: AA
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Kars Belediyesi, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta sağanak ve dolu sonucu iş yeri ve garajları su bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta sağanak ve dolu sonucu iş yeri ve garajları su bastı - Son Dakika
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