Kars'ta sağanak ve dolu: Varlı köyünde 7 ev su altında kaldı - Son Dakika
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Kars'ta sağanak ve dolu: Varlı köyünde 7 ev su altında kaldı

17.06.2023 03:13

Kars'ta etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Varlı köyünde taşan dere, 7 evi su altında bıraktı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları boşaltmaya çalışırken, AFAD ve jandarma ekipleri de sevk edildi. Köy muhtarı, derenin temizlenmesini istedi.

KARS'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Varlı köyünde taşan dere nedeniyle 7 evi su bastı.

Kars'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Digor ilçesine 15 kilometre uzaktaki 595 nüfuslu Varlı köyünden geçen dere taştı. Dereden taşan sular 7 eve zarar verdi, eşyalar kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar kendi imkanları ile suları kovalarla boşaltmaya çalışırken, ihbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

'İÇİ AĞAÇ DOLAN DERENİN TEMİZLENMESİNİ İSTİYORUZ'

Varlı Köyü Muhtarı Kemal Cavlanlar, can kaybının olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yağmur fazla yağdı, sel bastı köyü. Çok şükür can kaybı yok. Bizim sıkıntımız dere. İçi ağaç dolan derenin temizlenmesini istiyoruz. Sağanak sonrası 7 evi su bastı. Bazılarının yakacak olarak kullandığı tezek ve hayvanların yemi samanı zarar görürken, bazılarının tavuk ve kazları telef oldu" dedi.

Kaynak: DHA
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Digor, Kars, Güncel, Son Dakika

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