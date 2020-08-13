Kars'ta sağanak yağış...Caddeler sular altında kaldı - Son Dakika

Kars'ta sağanak yağış...Caddeler sular altında kaldı

KARS - Kars'ta öğle saatlerinde etkili olanak sağanak yağmur bir anda cadde sokakları sular altında bıraktı.

Kentte yağan sağanak yağmur bir anda caddelere göle çevirirken, çok sayıda iş yerinin bodrumuna ise su doldu. Yağmur en çok vatandaşları olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dolmuş duraklarına sığındı, bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Kars'ta yağmurla birlikte hava sıcaklığında da hissedilir derece de düşüş oldu. Yağışlı havanın aralıklarla devam edeceği bildirildi.