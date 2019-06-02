Son Dakika Haberleri: Kars'ta sağanak yağmur caddeleri göle çevirdi
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Kars'ta sağanak yağmur caddeleri göle çevirdi

1 saat önce

Kars'ta öğleden sonra etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve dolu 15 dakikada cadde ve sokakları göle çevirdi.

Kars'ta sağanak yağmur caddeleri göle çevirdi, System.String[]
Kars'ta öğleden sonra etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve dolu 15 dakikada cadde ve sokakları göle çevirdi.

Meteoroloji tarafından dünden itibaren uyarıları yapılan kuvvetli sağanak yağış kent merkezinde öğleden sonra etkili oldu. 15 dakika içerisinde aralıksız yağan kuvvetli yağmur ve dolu merkezde ana caddeler olmak üzere mahalle aralarını sular altında bıraktı.

Yağmura ve doluya hazırlıksız yakalanan Karslılar işyerlerine sığınırken, araç sahipleri ise doludan etkilenmemek için araçlarını güvenli bölgelere çekme telaşına düştü. Kars'ta birçok işyerinin bodrumuna su doldu. Sağanak yağmur aralıklarla etkili oluyor. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:35 Kaynak: İHA
Kars, Güncel
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