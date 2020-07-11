Kars'ta sağanak yağmur sel getirdi - Son Dakika

Kars'ta sağanak yağmur sel getirdi

KARS - Kars'ta sağanak yağmur sele dönüştü. Selim Başköy'de dağdan gelen sel köylülere korkulu anlar yaşattı.

Selin geldiğini gören vatandaşlar, eve giren kadına, 'oraya girme', 'yenge oraya girme!' ve 'onu evden çıkarın, evden çıkarın' diye bağırması selin şiddetini gözler önüne serdi.

Kars ve çevresinde etkili sağanak yağmur Selim'e bağlı Başköy'de sele neden oldu. Dağdan gelen sel evlerde maddi hasara neden olurken, sel ile birlikte gelen çamur ve taşlar, köy girişini kapattı.

Selin etkili olduğu Başköy'e AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD Müdürü Oktay Ayğan'ın bizzat gittiği Başköy'de AFAD ekipleri incelemelerde bulundu.

Sağanak yağmurdan Başköy, Gelinalan ve Yeşiltepe köyleri etkilenirken, yetkililer köylülerden dikkatli olmalarını istedi.

Öte yandan AFAD ekibi ve jandarma, köylerde hasar tespit çalışmasına başlattı.