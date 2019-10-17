Kars'ta sağlık çalışanlarından Mehmetçik'e destek selamı
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Kars'ta sağlık çalışanları Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılan Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı ile destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:02 Kaynak: DHA
Kars'ta sağlık çalışanları Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılan Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı ile destek verdi.
Kars'ta sağlık çalışanları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda PKKYPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Sağlık çalışanları asker selamı vererek Mehmetçiğe selam gönderdi. Sağlık çalışanlarından Murat Şanlı, Kafkaslardan, Kars'tan sizlere selam gönderiyoruz dedi.
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