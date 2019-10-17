Son Dakika Haberleri: Kars'ta sağlık çalışanlarından Mehmetçik'e destek selamı
Son Dakika Güncel Kars'ta sağlık çalışanlarından Mehmetçik'e destek selamı

Kars'ta sağlık çalışanlarından Mehmetçik'e destek selamı

8 dakika önce

Kars'ta sağlık çalışanları Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılan Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı ile destek verdi.

Kars'ta sağlık çalışanlarından Mehmetçik'e destek selamı, System.String[]

Kars'ta sağlık çalışanları Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılan Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı ile destek verdi.

Kars'ta sağlık çalışanları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda PKKYPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Sağlık çalışanları asker selamı vererek Mehmetçiğe selam gönderdi. Sağlık çalışanlarından Murat Şanlı, Kafkaslardan, Kars'tan sizlere selam gönderiyoruz dedi.


Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:02 Kaynak: DHA
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