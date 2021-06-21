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Sağlık ekipleri yaylada vatandaşlara Kovid-19 aşısı uyguluyor - Son Dakika

Sağlık ekipleri yaylada vatandaşlara Kovid-19 aşısı uyguluyor

21.06.2021 12:14

Kars'ta sağlık ekipleri, kırsaldaki yerleşim yerlerine ve yaylalara giderek vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapıyor.

Kars'ta sağlık ekipleri, kırsaldaki yerleşim yerlerine ve yaylalara giderek vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapıyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 5-11 Haziran'ı kapsayan verilere göre 100 bin kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı artan illerden Kars'ta onlarca sağlık ekibi, aşılama çalışmalarında görev alıyor.

Her gün İl Sağlık Müdürlüğünden araçlarıyla hareket eden ekipler, çeşitli sebeplerle aşı olamayan kişilere ulaşmak amacıyla yollara koyuluyor.

112 Acil Servis ekipleri ve Ulusal Kurtarma Ekibinden (UMKE) de destek alan aşı ekipleri, özellikle kırsal kesimdeki zorlu coğrafyaları aşıp, yazın hayvanları ile yaylaya çıkan göçerlere de ulaşıyor.

Zorlu coğrafyada yaşayan vatandaşlara ulaşmak için zaman zaman araçtan inip yürümek zorunda kalan ekipler, vatandaşlara aşı yapmayı sürdürüyor.

Arpaçay ilçesine bağlı 7 köyün sakinlerinin hayvanları ile yazın geldiği Mışko yaylasına gelen ekipler, buradaki 6 vatandaşı aşıladı. Yaylada bazı vatandaşlara evlerinde bazılarına da merada otlayan koyunlarının yanında aşı yapıldı.

Sağlık ekiplerinin il merkezine 65 kilometre, ilçe merkezine ise 25 kilometre uzaklıktaki yaylaya gelip kendilerine aşı yapmasını mutlulukla karşılayan vatandaşlar, sağlık görevlilerini dualarla uğurladı.

"Halkımız bizi sevgiyle karşılıyor, dua ve güler yüzle uğurluyor"

Aşı ekibinde görevli doktor Süleyman Kuşçu, AA muhabirine, aşılamada yeni bir boyuta geçtiklerini belirterek, 30 yaş üstü herkesin aşı olabileceğini söyledi.

Kuşçu, tepeleri aşıp aşıyı vatandaşların ayağına kadar götürdüklerini belirterek, "Toplumsal bağışıklığın kazanılabilmesi için sırası gelen her vatandaşımızın aşı olmasını istiyoruz. Toplum sağlığı merkezi olarak, kuruma gelen vatandaşları kurumda aşılıyoruz, kuruma gelemeyen vatandaşlarımızı evine gidip evinde aşılıyoruz." dedi.

Zaman zaman toplu aşılamalar da yaptıklarını anlatan Kuşçu, "Kuyucuk köyü yaylasındayız, yollar çok problemli olmasına rağmen UMKE araçlarımızla buralara çıkıyoruz. Halkımız bizi sevgiyle karşılıyor, dua ve güler yüzle uğurluyor." diye konuştu.

"Aşı yaylaya da geliyor"

Dr. Kuşçu, yayladaki vatandaşların kendilerini görünce şaşırdıklarını dile getirerek, "Bugün çocuklar, bizi görünce 'aşı yaylaya da geldi' dedi, evet aşı yaylaya da geliyor. Her vatandaşımızın aşı olması için çalışıyoruz, çok yoruluyoruz, çok mesai harcıyoruz. Kars'ın en ücra köşesindeki bir vatandaşımızın aşı olması bile, bizi çok mutlu ediyor. Biz bu işi severek yapıyoruz. Aşı sonuç olarak koruyor ama Kovid-19 öldürüyor. Sırası gelen her vatandaşın, aşı olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Aşı ekibinde görevli hemşire Ezgi Tuna da aşı ekibinin köylere gitmeden önce sistem ekibinin bir çalışma yaptığını belirterek, "Bir listemiz var. Randevu alan vatandaşlara ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaşabildiklerimize ekiplerimizi en hızlı şekilde göndermeye çalışıyoruz. Ulaşamadıklarımıza tekrar tekrar arayıp ulaşmaya çalışıyoruz. Aşı için her yere gidildiğini düşünüyorum. Şu an geldiğimiz adres Kars il merkezine bayağı uzaklıkta ama dediğim gibi ulaşılabilen her kesime gitmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"Yaylaya gelip bize böyle bir imkan sunulacağı asla aklımıza gelmezdi"

Yaylada aşı olanlardan Maya Ayaz ise aşı hizmetinin yaylaya kadar geldiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Böyle yerlerde her imkan yok, merkeze gidip aşı olamıyoruz ama onlar sağ olsun bizim ayağımıza kadar geldi. Doktorlar, bizim için dağları, zorlu yolları aşarak geldi. Buraya gelen ekiplere çok teşekkür ediyorum. Yıllarca düşünsek yaylaya gelip bize böyle bir imkan sunulacağı asla aklımıza gelmezdi. Allah devlete zeval vermesin, insanın olduğu her yere ulaşıp ona hizmet etmeye çalışıyor."

Koyunların yanında aşı olan İsmail Ergün de aşı ekibini görünce mutlu olduklarını ifade ederek, "Sağlık ekipleri yaylalarımıza kadar geldi, bize aşı vurdular. Bundan daha büyük hizmet olamaz. Yaylada imkanlar kısıtlı olduğu için sağlık ekiplerini burada gördüğümüzden dolayı çok mutlu olduk, çok sevindik." dedi.

Kentte sağlık ekiplerinin aşı sırası gelenleri aşılama çalışmaları devam ediyor.

Sağlık ekipleri yaylada vatandaşlara Kovid-19 aşısı uyguluyor
Sağlık ekipleri yaylada vatandaşlara Kovid-19 aşısı uyguluyor
Sağlık ekipleri yaylada vatandaşlara Kovid-19 aşısı uyguluyor
Sağlık ekipleri yaylada vatandaşlara Kovid-19 aşısı uyguluyor
Sağlık ekipleri yaylada vatandaşlara Kovid-19 aşısı uyguluyor
Sağlık ekipleri yaylada vatandaşlara Kovid-19 aşısı uyguluyor
Sağlık ekipleri yaylada vatandaşlara Kovid-19 aşısı uyguluyor
Sağlık ekipleri yaylada vatandaşlara Kovid-19 aşısı uyguluyor
Sağlık ekipleri yaylada vatandaşlara Kovid-19 aşısı uyguluyor

COVIRAN Bereket, Haziran, Kars, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık ekipleri yaylada vatandaşlara Kovid-19 aşısı uyguluyor - Son Dakika


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