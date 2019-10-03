Son Dakika Haberleri: Kars'ta sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı
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Kars'ta sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı

1 saat önce

3-4 Ekim "Dünya Yürüyüş Günü" etkinlikleri kapsamında Kars'ta sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı.

Kars'ta sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı, System.String[]

3-4 Ekim "Dünya Yürüyüş Günü" etkinlikleri kapsamında Kars'ta sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı.


Kars İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında sağlıklı yaşamın teşviki ve fiziksel aktivitenin desteklenmesi amacıyla "3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği çerçevesinde sağlıklı yaşam yürüyüşü yoğun ilgi gördü.


Yürüyüşe Kars Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Zakir Lazoğlu, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, daire amirleri, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, personeli, ortaokul ve lise öğrencileri, kamu kurum çalışanları ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.


Bisiklet Parkurundan başlayan yürüyüş Mesut Yılmaz Parkı, Millet Bahçesi güzergahı ile tekrar Bisiklet Parkurunda sona erdi.


Kars İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Zakir Lazoğlu, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla insanlara yürümenin, fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam için ne kadar önemli olduğunu ve bu konuda farkındalık oluşturmak için böyle bir program düzenlediklerini ifade etti.


3-4 Ekim "Dünya Yürüyüş Günü" etkinlikleri kapsamında 112 Acil Servis, UMKE ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri katılımcılara şapka, tişört, elma ve su gibi ikramlarda da bulundu. - KARS

İl Sağlık Müdürlüğü, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:43 Kaynak: İHA
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