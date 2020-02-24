Kars'ta sahaya giren köpeği hakem böyle çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta sahaya giren köpeği hakem böyle çıkardı - Son Dakika

Kars'ta sahaya giren köpeği hakem böyle çıkardı

6 saat önce

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 3'üncü grup 18'inci haftasında Kars36spor'un 1461 Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maça sahaya giren köpek damga vurdu.

Kars'ta sahaya giren köpeği hakem böyle çıkardı, System.String[]

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 3'üncü grup 18'inci haftasında Kars36spor'un 1461 Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maça sahaya giren köpek damga vurdu.

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Aba Müslüm Güven Stadyumu'ndaki maçın ilk yarısı 1461 Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ikinci yarısı oynanırken bir sokak köpeği sahaya girdi. Yan hakem köpeği yakalayarak ön ayaklarından tutup saha dışına çıkarmak istedi. Maç devam ederken yaşananlar seyircinin ilgisini çekti. Orta hakem maçı durdururken, direnen köpeği çıkaramayan hakeme saha görevlisi yardımcı olmaya çalıştı. Köpeğin canını yakmadan sahadan çıkarmayı başaran hakem ve görevli taraftarlardan alkış aldı. Bir süre sonra yeniden sahaya girmeye çalışan köpeğ, görevliler tarafından uzaklaştırıldı.

Köpeğin sahadan çıkarılmasıyla devam eden maçın uzatma bölümünde Veysel'in attığı golle Kars36spor, 1461 Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı.


Trabzonspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:27 Kaynak: DHA
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