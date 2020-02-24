Kars'ta sahaya giren köpeği hakem çıkardı - Son Dakika
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Kars'ta sahaya giren köpeği hakem çıkardı

6 saat önce

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 3'üncü grup 18'inci haftasında Kars36spor'un 1461 Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maça sahaya giren köpek, hakem tarafından çıkarıldı.

Kars'ta sahaya giren köpeği hakem çıkardı, System.String[]

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 3'üncü grup 18'inci haftasında Kars36spor'un 1461 Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maça sahaya giren köpek, hakem tarafından çıkarıldı.

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Aba Müslüm Güven Stadyumu'ndaki maçın ilk yarısı 1461 Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ikinci yarısı oynanırken sahaya sokak köpeği girdi. Yan hakem köpeği yakalayarak ön ayaklarından tutup saha dışına çıkarmak istedi. Orta hakem maçı durdururken, direnen köpeği çıkaramayan hakeme saha görevlisi yardımcı olmaya çalıştı. Köpeğin canını yakmadan sahadan çıkarmayı başaran hakem ve görevli taraftarlardan alkış aldı. Bir süre sonra yeniden sahaya girmeye çalışan köpek, görevliler tarafından uzaklaştırıldı. Köpeğin sahadan çıkarılmasıyla devam eden maçın uzatma bölümünde Veysel'in attığı golle Kars36spor, 1461 Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı.


Trabzonspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:07 Kaynak: DHA
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