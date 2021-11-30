Kars'ta polisler, 211 bin 600 lira sahte parayla yakaladığı 3 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, bir araçta 211 bin 600 lira sahte para ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte para getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, Kars- Erzurum kara yolu Organize Sanayi Bölgesi girişinde takip ettikleri şüpheli aracı durdurdu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada 211 bin 600 lira sahte para ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan İ.N (48), Ö.A. (31) ve D.M.B. (28) gözaltına alındı.