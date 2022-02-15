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Kars'ta sahte yol izin belgesi bulunan 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kars'ta sahte yol izin belgesi bulunan 15 düzensiz göçmen yakalandı

15.02.2022 17:15
Kars'ta sahte yol izin belgesi bulunan 15 düzensiz göçmen yakalandı

Kars'ta sahte yol izin belgesi taşıyan Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Kars'ta sahte yol izin belgesi taşıyan Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Paşaçayırı Mahallesi'nde 2 ve 3'erli gruplar halinde dolaşan düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda, 15 Afganistan uyruklu yakalandı.

Ekiplerce yapılan üst aramasında, sahte olduğu belirlenen ve Isparta Valiliğine ait görünen yol izin belgesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan düzensiz göçmenler, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Göçmen, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta sahte yol izin belgesi bulunan 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta sahte yol izin belgesi bulunan 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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