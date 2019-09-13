Son Dakika Haberleri: Kars'ta saman fiyatları hayvan pazarını olumsuz etkiliyor
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Kars'ta saman fiyatları hayvan pazarını olumsuz etkiliyor

8 dakika önce

Kars'ta saman fiyatlarının yüksek olması ve hayvan pazarında yaşanan durgunluk, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışını olumsuz etkiliyor.

Kars'ta saman fiyatları hayvan pazarını olumsuz etkiliyor, System.String[]

Kars'ta saman fiyatlarının yüksek olması ve hayvan pazarında yaşanan durgunluk, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışını olumsuz etkiliyor.


Türkiye'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Kars'ta, sabahın erken saatlerinde hayvan pazarını dolduran vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşansa da pazarlıkların çoğu hayvan satışlarına yansımıyor. Saman fiyatlarının yüksek olması, alıcıyı da satıcıyı da kara kara düşündürüyor. Kars'ta samanın kilosu geçen yıl 55 kuruştan satılırken, bu yıl 85 kuruş ile 1 lira arasında satılıyor.


Kars'ta hayvancılığın zor durumda olduğunu ifade eden hayvan satıcısı Turan Taş, "Hayvan satışlarımız durgun, müşteri pek yok. Saman pahalı olduğu için kimse gelmiyor. Saman 800 bin lira, yemin torbası 85-90 lira onun için kimse gelmiyor" dedi.


Hayvan Pazarı'nda yoğunluğun satışlara yansımadığını belirten Müslim Güven, "Pazar geçen seneye göre biraz daha durgun, satışlar biraz durgun, hayvan fiyatları biraz daha düşük. Ot, saman pahalı, yem, gübre hepsi pahalı olduğu için piyasa durgun" diye konuştu.


Türkiye'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden birisi olan Kars'ta Hayvan Pazarı'nda yaşanan yoğunluk, hayvan satışlarına yansımıyor. Sabah erken saatlerde hayvanlarını satmak için pazara getiren vatandaşlar, hayvanlarını satamadan evlerinin yolunu tutuyor.


Hayvan Pazarı'ndaki durgunluğun en büyük sebebi olarak, saman ve yem fiyatlarının yüksek olması gösteriliyor. - KARS

Türkiye, Kars, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:03 Kaynak: İHA
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