Son Dakika Haberleri: Kars'ta saman fiyatları hayvan pazarını olumsuz etkiliyor
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Kars'ta saman fiyatları hayvan pazarını olumsuz etkiliyor

1 saat önce

Kars'ta saman fiyatları hayvan pazarını olumsuz etkiliyor Hayvan pazarındaki yoğunluk satışlara yansımıyorKARS - Kars'ta saman fiyatlarının yüksek olması, hayvan pazarında yaşanan durgunluk, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışını olumsuz etkiliyor.

Kars'ta saman fiyatları hayvan pazarını olumsuz etkiliyor

Hayvan pazarındaki yoğunluk satışlara yansımıyor

KARS - Kars'ta saman fiyatlarının yüksek olması, hayvan pazarında yaşanan durgunluk, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışını olumsuz etkiliyor.

Türkiye'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden birisi olan Kars'ta, sabahın erken saatlerinde hayvan pazarını dolduran vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşansa da, yapılan pazarlıkların büyük çoğunluğu hayvan satışlarına yansımıyor.

Saman fiyatlarının yüksek olması, alıcıyı da, satıcıyı da kara kara düşündürüyor. Kars'ta, geçen yıl samanın kilosu 55 kuruştan satılırken, bu yıl 85 kuruş ile 1 lira arasında satılıyor.

Kars'ta hayvancılığın zor durumda olduğunu ifade eden hayvan satıcısı Turan Taş, "Hayvan satışlarımız durgun, müşteri pek yok. Saman pahalı olduğu için kimse gelmiyor. Saman 800 bin lira, yemin torbası 85-90 lira onun için kimse gelmiyor" dedi.

Hayvan pazarında yoğunluğun satışlara yansımadığını belirten Müslim Güven, "Pazar geçen seneye göre biraz daha durgun, satışlar biraz durgun, hayvan fiyatları biraz daha düşük. Ot, saman pahalı, yem, gübre hepsi pahalı olduğu için piyasa durgun" diye konuştu.

Türkiye'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden birisi olan Kars'ta, Hayvan pazarında yaşanan yoğunluk, hayvan satışlarına yansımıyor. Sabah erken saatlerde hayvanlarını satmak için pazara getiren vatandaşlar, hayvanlarını satamadan evlerinin yolunu tutuyor.

Hayvan pazarındaki durgunluğun en büyük sebebinin ise saman ve yem fiyatlarının yüksek olması gösteriliyor.

Kars'ta saman fiyatları hayvan pazarını olumsuz etkiliyor

Türkiye, Kars, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:30 Kaynak: İHA
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