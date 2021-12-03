Sanayi bölgesinde hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kars'ta Organize Sanayi Sitesi'nde 268 bin lira değerinde pencere, kapı ve inşaat malzemesi çalan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Organize Sanayi Sitesi'nde ve Şehitler Mahallesi'ndeki iş yerlerinden 268 bin lira değerinde pencere, kapı ve çeşitli inşaat malzemesi çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarla hırsızlıkları C.O. (19), T. B. (23) ve M.C.B'nin (19) gerçekleştirdiğini tespit etti. Şahıslar evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca çalınan malzemeler sahiplerine teslim edilerek hırsızlık malı satın alan 4 şahsa da "Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi" suçundan işlem yapıldı.