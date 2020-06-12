Kars'ta, sanayi sitesi esnafı bozuk yolun yapılmasını istedi - Son Dakika

Kars'ta, sanayi sitesi esnafı bozuk yolun yapılmasını istedi

KARS Küçük Sanayi Sitesi esnafı, bozuk olan yol nedeniyle yaz aylarında toz, kışın ise çamurla mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirterek, yetkililerden çözüm bulunmasını istedi. Sanayi Sitesi Tamirciler ve Tesviyeciler Odası Başkanı Ömer Beyribey, "Sanayi sitemiz tozdan, dumandan geçilmiyor. Sularımız akmıyor, kanallar, yollar bozuk. Yani devlet yetkililerinden buraya bir an önce el atmasını istiyoruz" dedi.

Kars'ta, 1972 yılında temeli atılan, ancak 1995 yılında tamamlanarak hizmete giren Küçük Sanayi Sitesi esnafı, yaşadıkları sorunlarını dile getirmek için basın açıklaması yaptı. Esnaf, yol, su, sağlık ocağı, karakol, PTT gibi ihtiyaçlarını dile getirdi, çözümü için yardım istedi. Sanayi sitesinin altyapısının bozuk olması nedeniyle yazın toz, kışın ise yağışlı günlerde çamurdan geçilmediğini belirten esnaf, sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.

Sanayi Sitesi Tamirciler ve Tesviyeciler Odası Başkanı Ömer Beyribey, "Sanayi sitemiz tozdan, dumandan geçilmiyor. Türkiye'de hiçbir örneği olmayan sanayi. Sularımız akmıyor, kanallar, yollar bozuk. Yani devlet yetkililerinden buraya bir an önce el atmasını istiyoruz? dedi.

Sanayi sitesinde yaklaşık 450 esnafın bulunduğunu belirten Beribey, 'Çalışan olarak da bakarsanız 3 bin kişi istihdam ediliyor. Geçen yıldan beridir bu toz sorunumuz var. Yağmur yağınca çamur, kuruyunca da toz oluyor" diye konuştu.

'BU ESNAFA YAZIK DEĞİL Mİ?'

Kars'tan ayrılarak il olan Ardahan ve Iğdır'daki sanayi sitelerinin durumlarının çok daha iyi olduğunu ifade eden Beyribey, "Bizim buraya bir tane yabancı tamire gelmez ya Iğdır ya da Ardahan'a gider. Çarşıdaki esnaf arabalarını bazen getirir. Bu esnafa yazık değil mi? Bize deniliyor ki 'koronavirüsten uzak durun.' Biz şimdi koronavirüsten nasıl uzak duralım? Biz zaten maske taktığımızda o nefes bizim içimize giriyor. Ben bunu mecburen açmak zorundayım. Suyumuz akmıyor, hijyen diyorsunuz ama susuz yerde hijyen olur mu? Türkiye'nin neresine giderseniz gidin susuz sanayi olmaz. Sanayide hiçbir şey güzel değil" diye konuştu.

ESNAF TEPKİLİ

Sanayi esnafından Şener Karaman 'Eve gidiyorsun, banyoya giriyorsun, başın hep toz" ifadelerini kullandı.

Ayhan Koç da, "Elimin yağına bakın. 55 yaşındayım masa üstünde oturmuyorum, araba altında sürünüyorum. Buradan giden vekiller, bürokratlar ellerini vicdanlarına koyup baksınlar buraya" dedi.