Son Dakika Haberleri: Kars'ta saniye saniye kaza anları
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kars'ta saniye saniye kaza anları

1 saat önce

Kars'ta meydana gelen 2 ayrı kazada 3 kişinin yaralandığı, bir araçtan kaza sonra duman çıkması ve araçtan inen kadının arka koltuktaki çocuğu panik hainde alması şehir polis kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Kars'ta saniye saniye kaza anları, System.String[]
Kars'ta meydana gelen 2 ayrı kazada 3 kişinin yaralandığı, bir araçtan kaza sonra duman çıkması ve araçtan inen kadının arka koltuktaki çocuğu panik hainde alması şehir polis kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Kars'ta çevre yolu Ani Kavşağı'nda ilk kaza da, bir otomobil kavşaktan dönüş yaptığı sırada karşı şeritten gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kavşağa çıkan hafif ticari araç, yol levhalarına çarparak durdu. Kaza da her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Aynı kavşakta meydana gelen trafik kazasında yine kavşaktan dönen kamyonete karşı şeritten gelen araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak şarampole devrilmekten son anda kurtulan araçtan duman çıkması dikkat çekti. Her iki trafik kazası şehir polis kameralarınca anbean yansıdı. - KARS
Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayseri'de akılalmaz kaza! Köprüden uçup, yere çakıldı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kaza: 5 kişi yaralandı Çarptığı TIR'ın altında kalan sürücü, hayatını kaybetti Rusya'da yaşlı adam, kadını sapığın elinden kürekle kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 11:41:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta saniye saniye kaza anları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]