Kars'ta şantiyelerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kars'ta şantiyelerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

11.03.2022 12:03
Kars'ta şantiyelerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Kars'ın Selim ilçesinde şantiyelerden malzeme çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kars'ın Selim ilçesinde şantiyelerden malzeme çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şantiyelerden demir ve benzeri malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine, Selim İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

Hırsızlık olayına G.S, Y.Y ve E.E.P'nin karıştığını tespit eden ekipler, operasyonla 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan çalıntı malzemelerin, il merkezi ve ilçedeki bazı hurdacılarda ele geçirildiği öğrenildi.

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Hırsızlık, Hisarcık, Selim, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta şantiyelerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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