Kars'ta şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kars'ta şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

17.05.2022 20:05
Kars'ta şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Kars'ta hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kars'ta hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Vedat Çelenk yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Kars- Göle kara yolu Boğatepe köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan Gülnaz Çelenk, ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Yaralanan sürücü Çelenk, Gülnaz ve Kemal Çelenk ile Habip Yahya ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Tragger, Çelenk, Göle, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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