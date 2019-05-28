Kars'ta şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
53 dakika önce
Kars'ta şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kars
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:13 Kaynak: AA
'ta şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Murat Öztürk
idaresindeki 75 AG 261 plakalı kamyonet, Kars- Ardahan
kara yolu Mezra mevkisinde şarampole devrildi.
Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirdikleri polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, kamyonette yaptıkları incelemede Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Öztürk'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Kars Harakani Devlet Hastanesi
morguna konuldu.
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