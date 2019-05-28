Son Dakika Haberleri: Kars'ta şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
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Kars'ta şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

53 dakika önce

Kars'ta şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kars'ta şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü, System.String[]
Kars'ta şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Murat Öztürk idaresindeki 75 AG 261 plakalı kamyonet, Kars- Ardahan kara yolu Mezra mevkisinde şarampole devrildi.
Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirdikleri polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, kamyonette yaptıkları incelemede Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Öztürk'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:13 Kaynak: AA
Murat Öztürk, Ardahan, Kars, Güncel
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