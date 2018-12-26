Kars'ta Şaşırtan Görüntü
1 saat önce
Soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için halı, battaniye ve kilimle örterek önlem aldı.
Soğuk havanın etkili olduğu Kars
'ta vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için halı, battaniye ve kilimle örterek önlem aldı.
Hava sıcaklığının eksi 15 dereceyi gördüğü Kars'ta, vatandaşlar gece araçlarını soğuktan korumak için halı, kilim, battaniye, brandayla örttü. Vatandaşların araçlarının üzerini örtmesi renkli görüntüler ortaya çıkardı.
Araçlarını adeta soğuğa karşı giydiren vatandaşlar, örtmediklerinde sabah araçlarının çalışmadığını belirtti. Özellikle sabaha doğru çok soğuk olduğunu ifade eden vatandaşlar geceleri araçlarını birkaç kez çalıştırdıklarını kaydetti.
Öte yandan soğuk havanının etkili olduğu kentte iş yerlerinin camları buz tuttu, evlerin suları dondu. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:33 Kaynak: İHA
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