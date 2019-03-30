Son Dakika Haberleri: Kars'ta Seçim Günü 3 Bin 622 Polis ve Jandarma Görev Yapacak

Kars'ta Seçim Günü 3 Bin 622 Polis ve Jandarma Görev Yapacak

1 saat önce

Kars'ta 31 Mart 2019 Pazar günÜ yapılacak olan Mahalli Idareler Seçimlerinde il genelinde 184 bin 960 seçmenin oy kullanacağı 457 sandık bölgesi ve 768 sandık çevresinde 3 bin 622 kolluk personeli görev alacak.

Kars'ta Seçim Günü 3 Bin 622 Polis ve Jandarma Görev Yapacak, System.String[]
Kars'ta 31 Mart 2019 Pazar günÜ yapılacak olan Mahalli Idareler Seçimlerinde il genelinde 184 bin 960 seçmenin oy kullanacağı 457 sandık bölgesi ve 768 sandık çevresinde 3 bin 622 kolluk personeli görev alacak.

Emniyet sorumluluk bölgesinde seçim günü oy torbalarının dağıtımı ve sandık güvenliği için il merkezi ve ilçelerde 71 sandık bölgesinde kurulacak olan 293 sandık çevresinde toplam 980 personel görevlendirilecek.

Jandarma sorumluluk bölgesinde ise seçim günü oy torbalarının dağıtımı ve sandık güvenliği için 386 sandık bölgesinde kurulacak olan 475 sandık çevresinde toplam 2 bin 642 personel görev alacak.

Kars'ta 184 bin 960 seçmenin oy kullanacağı 457 sandık bölgesi ve 768 sandık çevresinde topşam 3 bin 622 kolluk personeli ile seçimlerin güven ortamında yapılması için gerekli emniyet tedbirleri alınacak. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:10 Kaynak: İHA

Jandarma, Kars, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'dan UEFA Açıklaması: 75 Milyon Lira Ödendi Yerel Seçimler Öncesi Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuç! 5 Büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı Önde Gidiyor Süleyman Efendi Cemaati, Cumhur İttifakı Adaylarını Destekleyeceklerini Duyurdu Akşener'in "Erdoğan Verdi" Dediği Çantanın İçinden Çıkanlar Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 15:40:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta Seçim Günü 3 Bin 622 Polis ve Jandarma Görev Yapacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]