Kars'ta Seçim Günü 3 Bin 622 Polis ve Jandarma Görev Yapacak
1 saat önce
Kars'ta 31 Mart 2019 Pazar günÜ yapılacak olan Mahalli Idareler Seçimlerinde il genelinde 184 bin 960 seçmenin oy kullanacağı 457 sandık bölgesi ve 768 sandık çevresinde 3 bin 622 kolluk personeli görev alacak.
Kars
'ta 31 Mart 2019 Pazar günÜ yapılacak olan Mahalli Idareler Seçimlerinde il genelinde 184 bin 960 seçmenin oy kullanacağı 457 sandık bölgesi ve 768 sandık çevresinde 3 bin 622 kolluk personeli görev alacak.
Emniyet sorumluluk bölgesinde seçim günü oy torbalarının dağıtımı ve sandık güvenliği için il merkezi ve ilçelerde 71 sandık bölgesinde kurulacak olan 293 sandık çevresinde toplam 980 personel görevlendirilecek. Jandarma
sorumluluk bölgesinde ise seçim günü oy torbalarının dağıtımı ve sandık güvenliği için 386 sandık bölgesinde kurulacak olan 475 sandık çevresinde toplam 2 bin 642 personel görev alacak.
Kars'ta 184 bin 960 seçmenin oy kullanacağı 457 sandık bölgesi ve 768 sandık çevresinde topşam 3 bin 622 kolluk personeli ile seçimlerin güven ortamında yapılması için gerekli emniyet tedbirleri alınacak. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:10 Kaynak: İHA
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