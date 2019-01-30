Kars'ta Seçim Güvenliği Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kars
'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri, Seçim Güvenliği ve Koordinasyon toplantısı Vali Türker Öksüz
'ün Başkanlığı'nda yapıldı.
Valilik Makamı'nda düzenlenen toplantıda, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerin huzur ve güven ortamı içinde yapılmasına yönelik alınacak tedbirler ile planlama, personel ve araç görevlendirmeleri, kurumlar ve görevlilerin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bilgilendirilmesi, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması gibi hususlar değerlendirilerek gerekli kararlar alındı.
Valilik Makam Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya; 14.Mekanize Tugayı Komutan Yardımcısı Albay Erhan Altın
, 25'inci Hudut Tugay Kars Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Mehmet Gazneli, Sarıkamış
9'uncu Komando
Tugayı Komutanı Kemal Aydın
Dede, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih
Camgöz, İl Seçim Kurulu Başkanı Fatma Elif Karabektaş, Merkez
İlçe Seçim Kurulu Başkanı Şemsettin Dereli
, Vali Yardımcısı Serdar Demirhan, İl Jandarma
Komutanı Osman Kılıç
, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile Hakimler Hülya Karaaslan ve Müge Akbıyık katıldı. - KARS