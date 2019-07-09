Kars'ta sel
1 saat önce
Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle 6 evde hasar oluştu.
Kars
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:11 Kaynak: AA
'ın Digor
ilçesinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle 6 evde hasar oluştu.
İlçeye bağlı Koca köyünde gece saatlerinde etkili olan şiddetli sağanağın ardından sel meydana geldi.
Sel sularının girdiği 6 ev kullanılamaz hale geldi, bazı tarla ve bahçeler de zarar gördü.
Çevre ve Şehircik İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede hasar tespit çalışması başlattı.
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