Son Dakika Haberleri: Kars'ta sel (2)
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Kars'ta sel (2)

1 saat önce

Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle 6 evde hasar oluştu.

Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle 6 evde hasar oluştu.
İlçeye bağlı Koca köyünde gece saatlerinde etkili olan şiddetli sağanağın ardından sel meydana geldi.
Sel sularının girdiği 6 ev kullanılamaz hale geldi, bazı tarla ve bahçeler de zarar gördü.
Çevre ve Şehircik İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede hasar tespit çalışması başlattı.
Köy muhtarı Kemal Çağin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece etkili olan sağanağın sele yol açtığını söyledi.
Sel nedeniyle yol üzerindeki evlerin sel suları altında kaldığını ifade eden Çağin, "Vatandaşlar kendi çabalarıyla suyun önünü engellemeye çalıştı ancak fayda etmedi. Çok şükür can kaybımız yok ama maddi bakımından bir şey kalmadı." diye konuştu.
Evini su basan Dilan Kaplan da yağışların ardından oluşan sel sularının evini bastığını belirtti.
Evinin kullanılamaz hale geldiğini ve geceyi akrabalarında geçirdiklerini anlatan Kaplan, "Kurulu düzenimiz şimdi yerle bir oldu, evimiz çamur içinde. Yetkililerin sesimizi duyup yardım eli uzatmalarını bekliyoruz. Şu anda evi temizleyecek durumum yok." ifadelerini kullandı.
Kars'ta sel (2)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:47 Kaynak: AA
Digor, Kars, Güncel
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