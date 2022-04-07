Kars'ta sel tehlikesi devam ediyor - Son Dakika
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Kars'ta sel tehlikesi devam ediyor

07.04.2022 09:48

Kars'ta sel tehlikesi devam ediyor Kars'ta hızlı eriyen kar, beraberinde seli getirdi.

Kars'ta sel tehlikesi devam ediyor

KARS - Kars'ta hızlı eriyen kar, beraberinde seli getirdi. Dağlardan gelen kar sularının Kars Çayı ve Kars Çayı'na akan dereleri taşırmasıyla evler, araziler, ağaçlar sular altında kaldı.

Kars- Dereiçi mevkii ve Sukapı Mahallesi'ne trafik ve yaya akışını sağlayan köprünün altına kadar yaklaş su ise vatandaşları tedirgin ediyor.

Kars'ta gecen yağan yağmur, Kars Çayı'nın beklenenden daha fazla taşırdı. Bir anda taşan çay, ulaşım sağlayan köprülerin sıfır noktasına kadar geldi. Çay biraz daha taşarsa sel suları köprünün üzerinden akacak.

Kentte sel tehlikesi devam ederken, Kars Selim-İstasyon Yolu 4 kilometresi sel tehlikesi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Kars'ta sel baskınından dolayı 50'ye yakın ev ve çok sayıda hayvan ahırı zarar görürken, yetkililer de vatandaşları sel bölgelerinden tahliye etti.

Kars'ta sel tehlikesi devam ediyor
Kars'ta sel tehlikesi devam ediyor
Kars'ta sel tehlikesi devam ediyor

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Kars Çayı, Kars, kar, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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