Kars'ta sel ve taşkın nedeniyle grup yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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Kars'ta sel ve taşkın nedeniyle grup yolu ulaşıma kapatıldı

07.04.2022 23:13
Kars'ta sel ve taşkın nedeniyle grup yolu ulaşıma kapatıldı

Kars'ta eriyen kar sularının kısmen zarar verdiği grup yolu ulaşıma kapatıldı.

Kars'ta eriyen kar sularının kısmen zarar verdiği grup yolu ulaşıma kapatıldı.

Kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yüzünden eriyen karların suları taşkınlara neden oldu.

Sel suları nedeniyle Selim ilçesine bağlı Alisofu köyü grup yolu ulaşıma kapatıldı.

Bu arada bazı bölümleri suyla dolup kısmen hasar gören ve ulaşıma kapatılan Selim-İstasyon kara yolunda çalışmaların tamamlanmasıyla araçların geçişine izin verildi.

Ekipler, sel ve taşkın nedeniyle bazı bölümleri çöken Kağızman-Selim kara yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Selim, Kars, kar, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta sel ve taşkın nedeniyle grup yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika


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