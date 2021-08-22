KARS'ta selin vurduğu köylerde AFAD tarafından hasar tespit çalışmaları başladı. Yetkililer, vatandaşların mağduriyetlerinin kısa sürede giderileceğini söyledi.

Kars'ın Susuz ilçesine bağlı köylerde dün başlayan ve yaklaşık 25 dakika süren sağanak yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. İlk belirlemelere göre yağış nedeniyle Aynalı köyünde 15 ve Ortalar köyünde 4 ev ve ahırlarda maddi hasar meydana geldi, 8 büyükbaş hayvan telef oldu. Aynalı, Alçılı, Ortalar, Çamurlu, Kayadibi ve Davut köyünden geçen dere yatağının taşması sonucu köylerin merkez ile bağlantısı kesildi. Ulaşımın yeniden sağlanması için İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleri sabahın ilk ışıklarına kadar çalıştı ve yolu açtı.

AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan başkanlığındaki ekip, Aynalı ve Ortalar köyünde hasar tespit çalışması başlattı. Belirlenen tespitlerin ardından vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceği bildirildi.