Son Dakika Haberleri: Kars'ta sendikadan üyelerine indirim desteği
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Kars'ta sendikadan üyelerine indirim desteği

29 dakika önce

Kars'ta KOP-İŞ Sendikası Günerhan Kırtasiye ile anlaşma yaparak üyelerinin çocuklarının okul malzemelerini indirimli almasına sağladı.

Kars'ta sendikadan üyelerine indirim desteği, System.String[]

Kars'ta KOP-İŞ Sendikası Günerhan Kırtasiye ile anlaşma yaparak üyelerinin çocuklarının okul malzemelerini indirimli almasına sağladı.


2016-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte velilerde okul masrafları talaşı da başladı. Çocuklarının okul malzemelerini alma telaşına düşen velilere bir kolaylıkta KOP-İŞ Sendikası'ndan geldi.


Çok sayıda üyesi bulunan sendika Başkanı Bülent Maçi, Günerhan Kırtasiye ile protokol imzalayarak üyelerinin çocuklarının okul malzemelerini almasında önemli ölçüde indirim kolaylığı sağladı.Yapılan protokolle, çocuklarının kırtasiye malzemelerini buradan alan veliler yüzde 20 indirimli alacak. - KARS

Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:40 Kaynak: İHA
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