KARS'TA SERVİS SÜRÜCÜLERİNDEN KONVOYLU 'ZAM' EYLEMİ - Son Dakika
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KARS'TA SERVİS SÜRÜCÜLERİNDEN KONVOYLU 'ZAM' EYLEMİ

07.03.2022 14:04

KARS'ta servis minibüsü sürücüleri, akaryakıt ve yedek parçaya gelen zamları şehir merkezinde konvoy halinde tur atarak protesto etti.

KARS'ta servis minibüsü sürücüleri, akaryakıt ve yedek parçaya gelen zamları şehir merkezinde konvoy halinde tur atarak protesto etti.

Kars kent merkezinde servisçilik yapan 147 minibüs sürücüsü, akaryakıta ve yedek parçaya gelen zamlara tepki için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Çift sıra halinde konvoy oluşturan sürücüleri, polis trafiği aksattıkları gerekçesiyle uyardı. Polisin uyarısı üzerine çift araçlı konvoyu teke düşüren sürücüler, Cumhuriyet Meydanı'nda eylemlerini alkışlarla tamamladı.

Servis sürücüleri adına açıklama yapan Kurtuluş İşbaralı, "Günü yeni bir zamla karşılaşıyorsun, yedek parça zaten uçtu gitti. Araba arıza yapıyor, çalışan araba, mazot da günden güne zam yiyor biz buna yetişemiyoruz. Çalışamayacak hale geldik. 151 S plakalı kayıtlı servisimiz var, bunların şu anda 147 tanesi aktif. Ama bu zamlar devam ederse 147 esnafımız da işi bırakacak" diye konuştu.

Servis sürücüleri daha sonra sessiz bir şekilde eyleme son vererek işlerinin başına döndü.

KARS'TA SERVİS SÜRÜCÜLERİNDEN KONVOYLU 'ZAM' EYLEMİ
KARS'TA SERVİS SÜRÜCÜLERİNDEN KONVOYLU 'ZAM' EYLEMİ
KARS'TA SERVİS SÜRÜCÜLERİNDEN KONVOYLU 'ZAM' EYLEMİ

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Cumhuriyet Meydanı, Akaryakıt, Protesto, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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