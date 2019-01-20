Son Dakika Haberleri: Kars'ta Sibirya Soğukları Etkili Oluyor...vatandaş Isınmak İçin Caddeye Soba Kurup Yaktı

Kars'ta Sibirya Soğukları Etkili Oluyor...vatandaş Isınmak İçin Caddeye Soba Kurup Yaktı

34 dakika önce

Kars'ta Sibirya soğukları etkili oluyor.

Kars'ta Sibirya soğukları etkili oluyor...Vatandaş ısınmak için caddeye soba kurup yaktı
-Kapıların kilitleri buz tuttu
-Kentte gece hava sıcaklığı eksi 26 derece olarak ölçüldü.

KARS - Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars'ta vatandaş caddeye soba kurup, yakarak ısınmaya çalıştı. Aşırı soğuklardan dolayı iş yerlerinin anahtarları buz tutarken, soğuktan araçlar dondu çalışmadı.
Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü kentte gece hava sıcaklığı eksi 26 derece olarak ölçüldü. Sabah erken saatlerde ise termometreler, eksi 20'yi gösterdi. Soğuktan korunmak için sabah erken saatlerde sokağa çıkan seyyar satıcılar, caddeye soba kurdu, ateş yakarak ısındı.
Kazımpaşa ve Faikbey Caddesi Kavşağı'nda sabahın erken saatlerinde börek satan bir vatandaş yanında getirdiği sobayı cadde yaktı. Bir yandan börek satan vatandaş diğer yandan da yaktığı sobanın başında ısınarak soğuktan kendini korumaya çalıştı.

"Kar boran yok ya dışarıdayız"
Kars'ta havaların çok soğuk olduğunu ifade eden vatandaş, "Ne söyleyeyim, memleketimizin hali bu. Buna da şükür. Kar boran yok ya, dışarıdayız" dedi.
Öte yandan soğuktan çok sayıda araç dondu çalışmadı. Donan araçları çalıştırmak için vatandaşlar uzun süre uğraştı. Bir türlü çalışmayan araçlar ise oto tamirci çağrılarak çalıştırdı. Soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta adeta her şey buz tuttu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:48 Kaynak: İHA

Sibirya, Kars, 3. Sayfa
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