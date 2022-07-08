Çobanlardan Samet Zencir, son günlerde hava sıcaklığının arttığını belirterek, "Kurbanlıklar güneş altında çok kalınca bunalıyor. Hayvanlar rahat etsin diye hem su ihtiyacını karşılıyoruz hem de dere içinde gezdirerek serinlemelerini sağlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kars'ta sıcaktan etkilenen kurbanlıklar derelerde serinletiliyor - Son Dakika

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