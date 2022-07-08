Kars'ta sıcaktan etkilenen kurbanlıklar derelerde serinletiliyor - Son Dakika
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Kars'ta sıcaktan etkilenen kurbanlıklar derelerde serinletiliyor

08.07.2022 11:07
Kars'ta sıcaktan etkilenen kurbanlıklar derelerde serinletiliyor

Kars'ta hayvan pazarlarına getirilen ve sıcaktan etkilenen kurbanlıklar, sahiplerince derelerde serinletiliyor.

Kars'ta hayvan pazarlarına getirilen ve sıcaktan etkilenen kurbanlıklar, sahiplerince derelerde serinletiliyor.

Sarıkamış ilçesindeki hayvan pazarlarında, Kurban Bayramı arifesinde hareketlilik yaşanıyor.

Gün boyu güneş altında bekleyen ve sıcaktan etkilenen kurbanlıklar, hayvan sahipleri tarafından bölgedeki derelere götürülüyor.

Derelere girerek serinleyen hayvanlar, bir yandan da su ihtiyaçlarını karşılıyor.

Çobanlardan Samet Zencir, son günlerde hava sıcaklığının arttığını belirterek, "Kurbanlıklar güneş altında çok kalınca bunalıyor. Hayvanlar rahat etsin diye hem su ihtiyacını karşılıyoruz hem de dere içinde gezdirerek serinlemelerini sağlıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Kars, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta sıcaktan etkilenen kurbanlıklar derelerde serinletiliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta sıcaktan etkilenen kurbanlıklar derelerde serinletiliyor - Son Dakika
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