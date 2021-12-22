Üye Girişi
Kars'ta şiddetli rüzgar bir okulun çatısına hasar verdi - Son Dakika

Kars'ta şiddetli rüzgar bir okulun çatısına hasar verdi

22.12.2021 11:16
Kars'ta şiddetli rüzgar bir okulun çatısına hasar verdi

Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı kısmen hasar gördü.

Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı kısmen hasar gördü.

Kentte kar yağışı ve tipi sonrası gece saatlerinde etkisini gösteren rüzgar yüzünden il merkezine bağlı Ataköy köyü ilkokulunun çatısının bir bölüme yerinden koparak bahçeye düştü.

Okulun kapalı olduğu saatte yaşanan olay nedeniyle kısmen hasar gören çatının onarımı için İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerince sabah saatlerinde çalışma başlatıldı.

Okulda eğitim öğretim ile çatının onarımının devam ettiği belirtildi.

Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta şiddetli rüzgar bir okulun çatısına hasar verdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:06 Gündüz vakti dehşeti yaşadılar! Saldırgan, evlilik hazırlığındaki kızın burnunu kırdı
11:04 Son Dakika! Akşener'den "Kur korumalı TL mevduatı" sistemine ilk yorum: Madem büyük bir başarı, doğal gaz ve elektrik fiyatlarını hemen düşürün
11:00 Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş
10:53 Daha ne yaşayacağız demeyin! Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı
10:45 Selçuk İnan, mağlubiyet sonrası transfer müjdesi verdi
10:29 Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi
10:28 Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz
10:27 Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi
10:23 Myanmar'da yeşim taşı heyelanı: 100'e yakın işçi toprak altında kaldı
10:15 "Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'ın kuş sütü eksik serpme kahvaltısı
"En güzel golü ben yedim" dedi ama o detaydan haberi yoktu! Avrupa'nın en iyisi Uğurcan "En güzel golü ben yedim" dedi ama o detaydan haberi yoktu! Avrupa'nın en iyisi Uğurcan         
11:14
Son Dakika! Akşener'den "Kur korumalı TL mevduatı" sistemine ilk yorum: Madem büyük bir başarı, doğal gaz ve elektrik fiyatlarını hemen düşürün Son Dakika! Akşener'den "Kur korumalı TL mevduatı" sistemine ilk yorum: Madem büyük bir başarı, doğal gaz ve elektrik fiyatlarını hemen düşürün         
11:05
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir! Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!         
14:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 11:22:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kars'ta şiddetli rüzgar bir okulun çatısına hasar verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement