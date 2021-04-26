Yollarda su taşkınları oluştu, su ile dolan çayırlık alanlarda leylekler ile sığırcıkların yiyecek aradığı gözlendi.

Sarıkamış ilçesinde de etkisini gösteren sağanak bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Kent merkezinde öğleden sonra aniden bastıran şiddetli sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler ile yayalar ilerlemekte güçlük yaşadı.

Kars 'ta etkili olan şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Son Dakika › Güncel › Kars'ta şiddetli sağanak sürücüler ile yayalara zor anlar yaşattı - Son Dakika

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