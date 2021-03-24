Kars'ta şiddetli yağmur uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nce Kars'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur, dolu, yıldırım yer yer şiddetli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, "Kars, Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinde 24.03.2021 Çarşamba günü gece saatlerine kadar görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, aralıklarla yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor" uyarısında bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan uyarıda, "Sağanak yağmur beklendiğinden dolayı ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşumu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - KARS