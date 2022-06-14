Kars'ta silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'ta silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

14.06.2022 11:11
Kars'ta silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Kars'ta silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kars'ta silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte silah kaçakçılığının önlenmesi ve bu suça karışanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, bu çerçevede belirlenen adreslere yaptığı eş zamanlı operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, ruhsatsız 8 tabanca, tüfek, bu silahlara ait 38 fişek, 2 şarjör, çelik yelek, silah yapımı ve tamirinde kullanılan çeşitli aletler ile parçalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Kars'ta silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı Kars'ta silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı Gaziantep merkezli 2 ilde kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı Gaziantep merkezli 2 ilde kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:11 Dolar/TL haftanın ikinci gününde 17,24 seviyelerinde işlem görüyor
11:02 Devlet Bahçeli'den polise yumruk atan DBP'li vekile sert sözler: Böyle bir şerefsizliğe hangi ülke ruhsat verir?
11:00 Eski NBA yıldızının dilencilik yaparken görüntülendiği iddia edildi!
10:56 SADAT'ın 1 milyon TL'lik davasına CHP'den misilleme geldi! Suç duyurusunda bulundular
10:54 Kulisleri sarsan bomba iddia: MHP de muhalefet gibi erken seçim istiyor
10:45 CHP'de Tanju Özcan kararı: Kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti
10:39 Uraz Kaygılaroğlu'ndan slip mayolu tatil pozu! Kaan Yıldırım ve Cem Yılmaz ile olan paylaşıma beğeni yağdı
10:35 Serdar Ortaç'ın konserde düşünce "Ben Gülben miyim?" sözlerine Gülben Ergen tepki gösterdi!
10:31 Vedat Muriqi yeniden Süper Lig'e dönüyor! Ancak bu sefer İstanbul'un diğer yakasına gidecek...
10:11 İstanbul semalarında büyüleyici görüntüler! "Süper Ay" tarihi yarımadayla buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 11:16:35. #1.12#
SON DAKİKA: Kars'ta silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement