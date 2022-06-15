Kars'ta silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kars'ta silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

15.06.2022 09:51
Kars'ta silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Kars'ta silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kars'ta silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte silah kaçakçılığının önlenmesi ve bu suça karışanların yakalanması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında dün gözaltına alınan 2 şüphelinin Emniyet'teki sorgusu tamamlandı.

Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan tutuklandı.

Operasyon kapsamında zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda ruhsatsız 8 tabanca, tüfek, bu silahlara ait 38 fişek, 2 şarjör, çelik yelek, silah yapımı ve tamirinde kullanılan çeşitli aletler ile parçalar ele geçirilmişti.

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Silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı Silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı Husumetli oldukları genci silahla öldüren 2 zanlı tutuklandı Husumetli oldukları genci silahla öldüren 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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