Son Dakika Haberleri: Kars'ta silahlı bir kişi yakalandı
Son Dakika Yaşam Kars'ta silahlı bir kişi yakalandı

Kars'ta silahlı bir kişi yakalandı

7 saat önce

Kars'ta silahlı bir kişi çarşı ve mahalle bekçilerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kars'ta silahlı bir kişi yakalandı, System.String[]

Kars'ta silahlı bir kişi çarşı ve mahalle bekçilerince yakalanarak gözaltına alındı.


Kars Emniyet Müdürlüğü Kazımpaşa Polis Merkezi Amirliği'nde görevli Çarşı ve Mahalle Bekçisi olan ekibin, saat 01.55 sıralarında Ortakapı Mahallesi'nde faaliyet gösteren işyerine giren M.K.'dan şüphelendi.


Bekçiler şüphelendikleri M. K.'yi durdurarak üzerinde arama yaptı. M.K.'nın üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız 1 adet tabanca ve tabancaya ait şarjör içerisinde 8 adet mermi ele geçirildi.


Şüpheli M.K. ise bekçiler tarafından gözaltına alınarak gerekli yasal işlemlerin yapılması için Kazımpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. M.K.'nın karakoldaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KARS

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



8 aylık sır perdesi aralandı! Kayıp işletmeci, bağ evi bahçesinde gömülü bulundu
GSS için gelir testi yaptırmayanlara her ay 276 lira ceza kesiliyor Şarkıcı Ebru Polat yıllar sonra itiraf etti: Kadir İnanır öz amcam olabilir! Cavit Çağlar'a ait Olay TV ve Olay FM kapandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 18:06:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta silahlı bir kişi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]