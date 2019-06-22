Kars'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Kars'ın Arpaçay ilçesinde muhtarlık seçimi dolasıyla çıkan silahlı kavgada eski muhtar yaralandı, oğlu ise hayatını kaybetti.
Kars
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:19 Kaynak: İHA
'ın Arpaçay
ilçesinde muhtarlık seçimi dolasıyla çıkan silahlı kavgada eski muhtar yaralandı, oğlu ise hayatını kaybetti.
Arpaçay'a bağlı Mescitli köyünde, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar seçilen M.H.'nin yakınları F.A., E.A. ve M.A. ile eski muhtar H.O. ve oğlu Y.O, arasında seçim nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada, silahla vurulan H.O. ve oğlu Y.O. yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla yaralılar Arpaçay, Devlet Hastanesi
'ne kaldıran yaralılardan Y.O. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. H.O. ise aynı hastanedeki ilk müdahalenin ardından Kars Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. H.O.'nun tedavisi devam ediyor.
Öte yandan silahlı kavga olayına karışan F.A., E.A. ve M. A. ise köye gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - KARS
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