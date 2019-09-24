Son Dakika Haberleri: Kars'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Kars'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

40 dakika önce

Kars'ın Selim ilçesinde aralarında husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kars'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Kars'ın Selim ilçesinde aralarında husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yukarı Damlapınar köyünde aralarında husumet bulunan Yıldırım ve Polat aileleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet ederek yaralanan Kazım Polat, Harakani Devlet Hastanesine, Sema Yıldırım ise Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Polat, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma, köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Selim, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:12 Kaynak: AA
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