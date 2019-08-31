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Kars'ta silahlı kavga: 1 ölü

5 saat önce

Kars'ta iki aile arasında "kan davası" nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kars'ta silahlı kavga: 1 ölü, System.String[]

Kars'ta iki aile arasında "kan davası" nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.


Cumhuriyet Caddesinde aralarında daha önce husumet olan Ş.T. ile H.K.,E.K. arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada Ş.T. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın duyulmasının ardından ardından olay yerinde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Cadde trafiğe kapatılırken olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Ş.T.'nin yakınları ve ailesi fenalık geçirirken bazıları hastaneye kaldırıldı.


Öte yandan, olaya karışan H.K. ile E.K. olayın ardından kısa sürede polis tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinden 1 pompalı tüfek ile 1 kalaşnikof silah ele geçirildi. - KARS

kavga, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:33 Kaynak: İHA
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