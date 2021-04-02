Kars'ta silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika

Kars'ta silahlı kavga: 1 ölü

KARS'ın Arpaçay ilçesinde, çıkan tartışma sonrası Murat S. tarafından av tüfeği ile vurulan Ahmet Turan, hayatını kaybetti.

KARS'ın Arpaçay ilçesinde, çıkan tartışma sonrası Murat S. tarafından av tüfeği ile vurulan Ahmet Turan, hayatını kaybetti. Olay, İlçeye bağlı Küçük Çatma köyünde meydana geldi. Köy meydanında karşılaşan Ahmet Turan ve Murat S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Murat S., Ahmet Turan'a av tüfeği ile ateş etti. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ahmet Turan'ı önce Arpaçay Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ahmet Turan'ı önce Arpaçay Devlet Hastanesi 'ne ardından da Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Turan, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Köyde geniş çaplı güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlatarak, Murat S.'yi gözaltına aldı.



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