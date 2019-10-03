Son Dakika Haberleri: Kars'ta silahlı kavga: 2 yaralı
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Kars'ta silahlı kavga: 2 yaralı

37 dakika önce

Kars'ta, alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada, 2 kişi silahla yaralandı.

Kars'ta silahlı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Kars'ta, alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada, 2 kişi silahla yaralandı.

Ortakapı Mahallesi İbrahim Gökçe Sokak'ta, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.

Silahlı kavgada A.K. ile Ö.K. yaralandı. Şüpheliler, ara sokaklara kaçtı.

Yaralılar, Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gökçe, kavga, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:38 Kaynak: AA
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