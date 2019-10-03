Kars'ta silahlı kavga: 2 yaralı
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Kars'ta, alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada, 2 kişi silahla yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:38 Kaynak: AA
Kars'ta, alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada, 2 kişi silahla yaralandı.
Ortakapı Mahallesi İbrahim Gökçe Sokak'ta, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.
Silahlı kavgada A.K. ile Ö.K. yaralandı. Şüpheliler, ara sokaklara kaçtı.
Yaralılar, Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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