Kars'ta silahlı kavga: 2 yaralı
6 saat önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:04 Kaynak: AA
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Karkurt köyünde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada silahla yaralanan H.A. ile D.A., 112 Acil Servis ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgada kullanıldığı değerlendirilen 3 av tüfeği ele geçirdi.
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