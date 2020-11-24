Kars'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kars'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde koyun sürülerinin karışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldürüldü, bu kişinin babası ile kardeşi de yaralandı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde koyun sürülerinin karışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldürüldü, bu kişinin babası ile kardeşi de yaralandı. İlçeye bağlı Koçköy köyünde, koyun sürülerinin birbirine karışması nedeniyle Ali K. ile Cüneyt B. arasında tartışma yaşandı. Bu kişilerin yakınlarının katılmasıyla büyüyen tartışma köy ortasında silahlı kavgaya dönüştü. Silahla vurulan Cüneyt B. olay yerinde hayatını kaybetti, kardeşi Aykut B. ile babası Sürmeli B. ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı. Köyde yoğun güvenlik önlemi alan jandarma, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

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