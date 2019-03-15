Son Dakika Haberleri: Kars'ta Sis Etkili Oluyor

Kars'ta Sis Etkili Oluyor

1 saat önce

Kars'ta sis etkili oluyor.

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Kars'ta sis etkili oluyor. Özellikle yüksek kesimlerde görüşmesi 10 metreye kadar düştü.

Kentte etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Trafik ekipleri, trafiğe çıkan ve yoğun sis ile karşılaşan sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kars'ta, sis ile birlikte kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlere ise kar yağıyor. Özellikle kent dışına çıkan sürücülerden dikkatli olmalarını isteyen trafik ekipleri, bazı bölgelerde görüş mesafesinin yok denilecek seviyede olduğunu belirterek, sürücüleri uyardılar. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:06 Kaynak: İHA

Kars, Yaşam
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