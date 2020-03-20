Kars'ta sis kara ve hava ulaşımını olumsuz etkiledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta sis kara ve hava ulaşımını olumsuz etkiledi - Son Dakika

Kars'ta sis kara ve hava ulaşımını olumsuz etkiledi

6 saat önce

Sisten detay Kars Kalesinden genel görüntü Kars'ta etkili olan yoğun sis hem kara hemde hava yolu ulaşımını olumsuz etkiledi.

Sisten detay

Kars Kalesinden genel görüntü

Kars'ta etkili olan yoğun sis hem kara hemde hava yolu ulaşımını olumsuz etkiledi.

Kentte dört gündür aralıklarla devam eden kar yağışı bugün yerini soğuk hava ve sise bıraktı.

Soğuk havayla birlikte etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle İzmir ve İstanbul'dan Kars Harakani Havalimanı'na yapılması planlanan 3 seferde gecikme yaşandı.

Kars'ta etkisini sürdüren sis nedeniyle sürücüler de zor anlar yağışıyor. Görüş mesafesinin düştüğü karayollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Kars'ta sis kara ve hava ulaşımını olumsuz etkiledi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:26 Kaynak: AA

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