Kars'ta sis nedeniyle zincirleme kaza 16 yaralı

KARS'?da yoğun sis zincirleme kazaya neden oldu. 6 aracın birbirleriyle çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı. Karayolu savaş alanına döndü.

Zincirleme kaza bugün saat 08.30 sıralarında Sarıkamış-Kars karayolu Asbuğa Köyü yol ayrımı bölgesinde meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle aralarında TIR, midibüs ve minibüsün bulunduğu 6 araç birbirine girdi. Kazada ikisi ağır toplam 16 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastaelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sarıkamış-Kars yolu bir süre tek şeritten verildi. Kaza yaqpanlar araçlar vinç yardımı ile kurtarılarak yol trafiğe açıldı.