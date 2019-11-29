Son Dakika Haberleri: Kars'ta sis nedeniyle zincirleme kaza 16 yaralı
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Kars'ta sis nedeniyle zincirleme kaza 16 yaralı

6 saat önce

Kars'ta sis nedeniyle zincirleme kaza 16 yaralıKARS'?da yoğun sis zincirleme kazaya neden oldu.

Kars'ta sis nedeniyle zincirleme kaza 16 yaralı

KARS'?da yoğun sis zincirleme kazaya neden oldu. 6 aracın birbirleriyle çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı. Karayolu savaş alanına döndü.

Zincirleme kaza bugün saat 08.30 sıralarında Sarıkamış-Kars karayolu Asbuğa Köyü yol ayrımı bölgesinde meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle aralarında TIR, midibüs ve minibüsün bulunduğu 6 araç birbirine girdi. Kazada ikisi ağır toplam 16 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastaelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sarıkamış-Kars yolu bir süre tek şeritten verildi. Kaza yaqpanlar araçlar vinç yardımı ile kurtarılarak yol trafiğe açıldı.

Kars'ta sis nedeniyle zincirleme kaza 16 yaralı

Sarıkamış, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:33 Kaynak: DHA
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