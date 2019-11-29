Son Dakika Haberleri: Kars'ta sis ve buzlanma nedeniyle zincirleme kaza: 12 yaralı
Son Dakika Güncel Kars'ta sis ve buzlanma nedeniyle zincirleme kaza: 12 yaralı - Son Dakika

Kars'ta sis ve buzlanma nedeniyle zincirleme kaza: 12 yaralı

7 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, sis ve buzlanma yüzünden 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Kars'ta sis ve buzlanma nedeniyle zincirleme kaza: 12 yaralı, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, sis ve buzlanma yüzünden 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2'si ağır 12 kişi yaralandı.


İlçeye bağlı Kars- Erzurum kara yolunun Asboğa köyü yol ayrımında, sis ve buzlanmanın etkisiyle kontrolden çıkan ve sürücüsü ile plakası açıklanmayan bir kamyon önündeki midibüse çarptı. Bu sırada duramayan taksi, minibüs, cenaze nakil aracı ve otomobiller de birbiriyle çarpıştı.

Kazaya karışan toplam 7 araçtan bazılarının kontrolden çıkarak yol kenarına düştüğü kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye görevlisi ile jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaralılardan durumu ağır olan 2'sini Kars Harakani Devlet Hastanesine, diğerlerini de Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olay sebebiyle trafiğe kapanan Kars-Erzurum kara yolunda jandarma ekiplerince başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alındı.

Ekipler, kazaya karışan araçların çekilip yolun trafiğe açılması için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Sarıkamış, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:38 Kaynak: AA
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